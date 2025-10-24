Ostia madre e figlia in ospedale per i pezzi di vetro trovati nelle lasagne | Quel locale deve chiudere

Una madre e una figlia sono ricoverate in ospedale perché avrebbero ingerito una porzione di lasagne con dentro dei pezzi di vetro. «Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Oltre la paura c’è tanta rabbia: il locale dove ho comprato la porzione di lasagne con il vetro deve chiudere. Si tratta di un episodio gravissimo che ha colpito me ma poteva accadere a chiunque», racconta Barbara Castellani, giornalista e pr. Anche la figlia 23enne ha mangiato la porzione presa in una pizzeria-rosticceria dell’Infernetto a Roma. 🔗 Leggi su Open.online