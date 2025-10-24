Ostia madre e figlia in ospedale per i pezzi di vetro trovati nelle lasagne | Quel locale deve chiudere
Una madre e una figlia sono ricoverate in ospedale perché avrebbero ingerito una porzione di lasagne con dentro dei pezzi di vetro. «Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Oltre la paura c’è tanta rabbia: il locale dove ho comprato la porzione di lasagne con il vetro deve chiudere. Si tratta di un episodio gravissimo che ha colpito me ma poteva accadere a chiunque», racconta Barbara Castellani, giornalista e pr. Anche la figlia 23enne ha mangiato la porzione presa in una pizzeria-rosticceria dell’Infernetto a Roma. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
L’inferno dietro la porta di casa: 21 anni di abusi sul figlio, condannata una madre a Ostia - X Vai su X
A Ostia una madre è stata condannata dopo 21 anni di violenze sul figlio. Un caso che riporta alla luce il dramma silenzioso dell’abuso domestico - facebook.com Vai su Facebook
Ostia, madre e figlia in ospedale: «Vetri nella porzione di lasagne». Il piatto pronto preso in una rosticceria - «Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Da ilmessaggero.it
Ostia, madre e figlia in ospedale per i pezzi di vetro trovati nelle lasagne: «Quel locale deve chiudere» - I Nas in azione all'Infernetto L'articolo Ostia, madre e figlia in ospedale per i pezzi di vetro trovati nelle lasagne: «Quel locale deve chiudere» proviene da Open. Lo riporta msn.com