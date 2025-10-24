Prosegue, per l’Usl 1, il percorso di potenziamento dell’ospedale, a fronte delle critiche mosse dai gruppi comunali all’opposizione di Marsciano, con una novità importante. La direzione dell’Usl ha annunciato che dal primo novembre prenderà il via l’ampliamento progressivo della riabilitazione, con posti letto dedicati anche alla neurologia. In questi ultimi mesi, inoltre, sono state assunte quattro figure professionali - 1 ortopedico, 1 cardiologo, 1 radiologo e 1 anestesista - ed è in corso di installazione una nuova Tac del valore di circa 530mila euro. Sono arrivati, infine, un colposcopio e un ecografo di ultima generazione per rafforzare l’attività di diagnostica per immagini della ginecologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale, novità in vista. Ampliata la riabilitazione