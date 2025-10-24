Ospedale novità in vista Ampliata la riabilitazione
Prosegue, per l’Usl 1, il percorso di potenziamento dell’ospedale, a fronte delle critiche mosse dai gruppi comunali all’opposizione di Marsciano, con una novità importante. La direzione dell’Usl ha annunciato che dal primo novembre prenderà il via l’ampliamento progressivo della riabilitazione, con posti letto dedicati anche alla neurologia. In questi ultimi mesi, inoltre, sono state assunte quattro figure professionali - 1 ortopedico, 1 cardiologo, 1 radiologo e 1 anestesista - ed è in corso di installazione una nuova Tac del valore di circa 530mila euro. Sono arrivati, infine, un colposcopio e un ecografo di ultima generazione per rafforzare l’attività di diagnostica per immagini della ginecologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
IL NOSTRO OSPEDALE SI TINGE DI ROSA ... continua a seguirci per conoscere le novità del mese di Ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale, novità in vista. Ampliata la riabilitazione - Todi, assunti un ortopedico, un cardiologo, un radiologo e un anestesista. Come scrive lanazione.it