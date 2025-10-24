Ospedale di Manfredonia Nigri smentisce la chiusura della Chirurgia Generale | Fake news

La Direzione Generale, inoltre, smentisce le voci circolate nelle ultime ore, in merito alla presunta chiusura del Reparto di Chirurgia Generale. “È una fake news: non ci sarà alcuna chiusura. Al contrario – sottolinea il Direttore Generale Antonio Nigri - ASL Foggia intende potenziare il reparto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

