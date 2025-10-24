Ortopedia del Futuro | Come la Medicina Rigenerativa e la Robotica stanno Riscrivendo la Cura del Movimento

Oggi, stiamo vivendo un cambio di paradigma radicale. La nuova frontiera non è più solo “riparare” o “sostituire”, ma “rigenerare” e “ottimizzare”. L’ortopedia del ventunesimo secolo sta convergendo con discipline un tempo considerate distanti: la biologia cellulare, l’ingegneria genetica, l’informatica e la robotica. L’obiettivo non è più impiantare un pezzo di ricambio, ma stimolare il corpo a guarire sé stesso in modo più efficace e, quando l’intervento è inevitabile, eseguirlo con una precisione sovrumana. Questo articolo esplora le due grandi rivoluzioni che stanno già cambiando le sale operatorie e gli ambulatori: la medicina rigenerativa e la chirurgia assistita da tecnologia. 🔗 Leggi su Citypescara.com