Orsara di Puglia coppia americana si sposa in paese per non perdersi i Fucacoste

Due cittadini americani hanno scelto di celebrare il proprio matrimonio a Orsara di Puglia. Si sposeranno con rito civile giovedì 30 ottobre, alle ore 17, a Palazzo De Gregorio, storico edificio orsarese recentemente restaurato e riqualificato. I promessi sposi sono Anthony Philipp Del Grosso e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

IL SERVIZIO NEL TG DI TRMtv: clicca sul titolo sottostante per vederlo integralmente. Cliccando sul link che segue, invece, scopri il programma e tutte le info per partecipare: https://www.visitorsaradipuglia.it/2025/10/22/fucacoste-e-cocce-priatorje-programma- - facebook.com Vai su Facebook

Orsara, coppia americana si sposa in paese per non perdersi i Fucacoste - Orsara, coppia americana si sposa in paese per non perdersi i Fucacoste Anthony e Britanny si sposeranno il 30 ottobre per poi ammirare Falò e Teste del ... Secondo ilsipontino.net

Due americani si sposano ad Orsara, e restiamo per i 'Fucacoste' - Due cittadini americani hanno scelto di celebrare il proprio matrimonio a Orsara di Puglia, piccolo comune del Foggiano, dove si sposeranno con rito civile giovedì 30 ottobre. Da ansa.it

Orsara di Puglia, 'Fucacoste' e non Halloween: tradizione, arte e devozione - A Orsara di Puglia (Fg), l’antichissima ricorrenza del 1° novembre tra fuochi e zucche antropomorfe. Come scrive affaritaliani.it