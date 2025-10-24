Orrore sulle strade italiane | il povero cane trascinato per la città e ripreso dalle telecamere Il VIDEO shock

Le zampe ridotte a piaghe, i polpastrelli bruciati dal calore dell’asfalto, il corpo coperto di ferite. Quando i carabinieri l’hanno trovata, Bella, una femmina di pastore tedesco di cinque anni, non riusciva più nemmeno a reggersi in piedi. Era stremata, ma viva. E la sua storia, in poche ore, ha fatto il giro del Paese. Tutto è iniziato intorno alle 21, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Un uomo, di ritorno a casa, nota un ciclista sfrecciare su una bici elettrica. Al guinzaglio, legata con una catena a strozzo, corre disperata Bella, trascinata a una velocità impossibile da sostenere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it