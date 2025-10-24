Oroscopo di Paolo Fox per oggi 24 ottobre | mille idee per l’Acquario Leone fiducioso

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 24 ottobre! Il cielo di oggi parla di rinascita, di voglia di vivere pienamente e di riconquistare il proprio spazio. È una giornata che invita ad agire, a concretizzare ciò che si è solo sognato nelle scorse settimane. Le stelle muovono energie forti, ideali per chi ha progetti da portare avanti o decisioni da prendere. Oroscopo di Paolo Fox, venerdì 24 ottobre 2025, segno per segno. Molti segni sentiranno crescere una determinazione nuova: non più rimandare, ma agire con fiducia. È un venerdì che mescola passione e lucidità, e chi saprà ascoltare il proprio intuito potrà fare scelte che cambieranno il corso delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

