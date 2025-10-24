Oroscopo di oggi venerdì 24 ottobre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, venerdì 24 ottobre, offre preziosi consigli per affrontare la giornata con consapevolezza e determinazione. Gli Ariete potrebbero dover affrontare questioni di gelosia, mentre i Toro trovano supporto in una persona fidata. I Gemelli si trovano di fronte a decisioni difficili, e i Cancro devono valutare i rischi finanziari. I Leone chiudono la settimana con successo, e i Vergine devono fare scelte rapide. I Bilancia si godono il supporto degli amici, mentre gli Scorpione affrontano conflitti interiori. I Sagittario risolvono questioni in sospeso, i Capricorno vedono crescere le loro ambizioni, gli Acquario superano incomprensioni, e i Pesci allontanano la malinconia del passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

