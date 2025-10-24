Oroscopo del weekend 24–26 ottobre 2025

Le stelle di fine ottobre portano introspezione, passione e qualche scossone emotivo. La Luna in Leone ravviva i sentimenti e il desiderio di protagonismo, ma chiede anche autenticità nei rapporti. Ecco cosa ti riserva il fine settimana.? Ariete (21 marzo – 19 aprile) Weekend energico ma intenso. La Luna ti rende impulsivo: attento a non trasformare una discussione in battaglia. Ottime novità in amore, soprattutto domenica.? Consiglio: ascolta prima di reagire.? Toro (20 aprile – 20 maggio) Hai bisogno di certezze, ma l’amore ti spiazza con gesti inattesi. Nel lavoro piccoli rallentamenti, ma non perdere la calma: da lunedì tutto riparte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Oroscopo del weekend (24–26 ottobre 2025)

Scopri altri approfondimenti

Come andrà il prossimo fine settimana? Ecco le previsioni dell'oroscopo per il weekend dei giorni 24 - 25 agosto 2024 di Branko #oroscopoday #horoscope #zodiaco #oroscopo #branko - facebook.com Vai su Facebook

L'oroscopo del weekend fino al 26 ottobre: Acquario geniale, sorprese per il Toro - Il Capricorno potrebbe risentire di un certo nervosismo, dovuto anche alla stanchezza; incomprensioni in famiglia per il Leone ... Secondo it.blastingnews.com

Oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni del weekend 18 e 19 ottobre: Sagittario pensieroso, Capricorno star in amore e Scorpione in vetta - Paolo Fox ha svelato l'oroscopo del fine settimana ai microfoni de I Fatti Vostri su Rai 2 con tutte le previsioni astrologiche per il weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025. Si legge su leggo.it

L'oroscopo del weekend 25-26 ottobre: Leone passionale, Scorpione spiritoso - L’Ariete avrà contrasti con la dolce metà, i Gemelli saranno animati da forte ambizione e il Sagittario ritroverà vitalità ... Come scrive it.blastingnews.com