Ormai sono i miei coinquilini fanno parte della mia famiglia | la storia di Michela che da 33 anni vive con 300 pipistrelli in mansarda
Una colonia di circa 300 pipistrelli della specie Rhinolophus hipposideros, conosciuta come “ferro di cavallo minore”, vive stabilmente nella mansarda di un casolare immerso nel verde delle colline del Vittoriese, in provincia di Treviso (Veneto). Si tratta di una presenza eccezionale sia per il numero di esemplari sia per il tipo di ambiente scelto, solitamente non abituale per questi animali. La proprietaria dell’abitazione, Michela, racconta che i pipistrelli “sono presenti qui da quando ho acquistato la casa, 33 anni fa. Da aprile a ottobre abitano nella soffitta e poi si spostano nelle grotte per il letargo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
