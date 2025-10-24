Orlando |  Juve da settimo-ottavo posto La società dovrebbe trovare il coraggio per dire questo I tifosi bianconeri non vanno illusi

. Parla l’ex calciatore. L’ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha offerto un’analisi durissima e senza sconti del momento complicato della Juventus, alla vigilia della delicata sfida contro la Lazio. Alla domanda su cosa possa fare Igor Tudor per trovare un cambio di passo, Orlando si è mostrato scettico, individuando il problema nella qualità della rosa e nella comunicazione societaria. Secondo lui, il pareggio di Madrid è stato solo un palliativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

