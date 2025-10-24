Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica | l' Opera dei pupi arriva al Villaggio Mosè

Un classico della tradizione siciliana torna a incantare grandi e piccoli. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre la parrocchia Santa Rosa da Viterbo, in via dei Fiumi al Villaggio Mosè, ospiterà lo spettacolo di opera dei pupi “Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica” a cura del Museo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

