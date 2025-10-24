Orlando Bloom ha ritrovato l’amore? Avvistato con una ragazza

Chiuso il capitolo Katy Perry adesso Orlando Bloom è tornato a guardarsi intorno ed è stato avvistato con una ragazza mora in un locale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

