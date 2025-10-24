Ore 14 caos in diretta Milo Infante si infuria con l’ospite VIDEO
Lite in diretta tra Milo Infante e Azzurra Barbuto a Ore 14 su Rai 2. Dopo lo scontro sul caso Pifferi, arrivano le scuse del conduttore via social. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Milo Infante s'infuria con l’ospite e poi fa 'mea culpa', caos in diretta a Ore 14: cos’è successo - Nella puntata di ieri, il conduttore Rai ha attaccato l'ospite Azzurra Barbuto, colpevole di aver usato toni pensanti. Si legge su libero.it
Ore 14, lite in diretta sul caso Pifferi: "Io ti denuncio subito" - Scontro acceso a 'Ore 14' sul caso Pifferi tra l'avvocato difensore e una giornalista; il conduttore richiama tutti alla calma. Segnala serial.everyeye.it
Ore 14 Sera, Milo Infante svela nuovi retroscena su Garlasco (e Lovati lo attacca) - Il giorno della morte di Chiara Poggi, Andrea Sempio potrebbe non essere mai andato a Vigevano: ecco chi sta provando a smontare il suo 'alibi'. Da libero.it