Orban | ‘al lavoro per aggirare sanzioni Usa su petrolio russo’
L'Ungheria sta lavorando a un modo per ''aggirare'' le sanzioni Usa contro le compagnie petrolifere russe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
? Orban sente il presidente russo, sul quale pende un mandato di cattura. La Cpi: il recesso dell’Ungheria dallo statuto di Roma non è ancora in vigore. Leggi l'articolo #Budapest - facebook.com Vai su Facebook
