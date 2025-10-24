OraSì e Tema Sinergie Due a caccia del riscatto
La domenica del riscatto. Sarà questo il leit motiv che accompagnerà domenica la Tema Sinergie e l’OraSì, entrambe alla caccia della vittoria, ma con umori differenti. I faentini, impegnati nell’ostico campo della PSA Basket (che un paio di settimane fa ha dovuto traslocare a Castelnovo di Napoli da Casoria dopo esserci andata in estate da Sant’Antimo), vogliono ritrovare il successo dopo la buona prestazione in casa della Pielle Livorno per restare nelle posizioni di alta classifica. Contro una squadra ostica come la PSA, che con la difesa aggressiva ‘non fa giocare gli avversari’, saranno necessari i canestri da fuori di Fragonara, mancati in Toscana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
- 2 giorni al Party di Halloween, siete pronti Non vediamo l'ora di vedervi tutti Con Athos Saulle Husse Como, Bisky Pet , Haqihana e Ashley Gallo partner Reico Iagolandia è il 1° e unico Parco Giochi a tema per cani in Italia dal 2021, un luogo ma - facebook.com Vai su Facebook