La domenica del riscatto. Sarà questo il leit motiv che accompagnerà domenica la Tema Sinergie e l'OraSì, entrambe alla caccia della vittoria, ma con umori differenti. I faentini, impegnati nell'ostico campo della PSA Basket (che un paio di settimane fa ha dovuto traslocare a Castelnovo di Napoli da Casoria dopo esserci andata in estate da Sant'Antimo), vogliono ritrovare il successo dopo la buona prestazione in casa della Pielle Livorno per restare nelle posizioni di alta classifica. Contro una squadra ostica come la PSA, che con la difesa aggressiva 'non fa giocare gli avversari', saranno necessari i canestri da fuori di Fragonara, mancati in Toscana.

OraSì e Tema Sinergie. Due a caccia del riscatto