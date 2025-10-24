Orario Juventus Next Gen Pontedera | quando si gioca il match di Serie C Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

Orario Juventus Next Gen Pontedera: quando si gioca il match, valido per l’11ª giornata del campionato di Serie C 202526. Smaltire la beffa, ripartire subito. La Juventus Next Gen torna in campo con la voglia matta di cancellare l’amaro KO subito in extremis contro il Campobasso. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla ospitano il Pontedera al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria nell’undicesima giornata del Girone B di Serie C. L’appuntamento è per domani, sabato 25 ottobre, alle ore 14:30. Dopo la beffa Gala, serve una reazione. La Next Gen arriva alla sfida con il dente avvelenato. Nel recupero infrasettimanale contro il Campobasso, i bianconeri si sono visti superare per 1-0 al 95? da un gol di Gala. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juventus Next Gen Pontedera: quando si gioca il match di Serie C. Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

