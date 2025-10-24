Ora solare i medici fiorentini | Regolarità nel sonno e nei pasti

Firenze, 24 ottobre 2025 - “Il nostro organismo sarà chiamato a riadattare i propri ritmi biologici. Un passaggio che per molti rappresenta solo un’ora di sonno in più, ma che può comunque influire sul benessere generale, in particolare sulla qualità del sonno, sull’umore e sulla concentrazione”. L’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze dà alcuni consigli in vista del ritorno all’ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. “Il cambio d’ora – spiegano i medici fiorentini – ha l’effetto di un piccolo jet lag: il nostro corpo deve sincronizzarsi nuovamente con il ciclo luce-buio e con le abitudini quotidiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

