Una ricerca coordinata dal Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli mostra che il passaggio all’ora legale riduce qualità e durata del sonno. Più dubbi quelli del ritorno alla solare, in arrivo questo fine settimana. Gli esperti: «Serve ripensare politiche più rispettose dei ritmi biologici». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ora solare e legale: uno studio italiano conferma gli effetti del doppio cambio d’orario annuale, soprattutto nei «gufi», i cronotipi serali

