Ora solare 2025 quando spostare le lancette dell' orologio indietro di 60 minuti

L’ora legale torna in soffitta e le lancette si impostano nuovamente su quella solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, bisognerà spostare gli orologi indietro di un’ora. In questo modo, oltre a dormire un'ora in più, guadagneremo un'ora di luce al mattino presto, ma perderemo un'ora di luce nel tardo pomeriggio. Infatti il motivo del cambio dell’ora, che da anni divide l’opinione pubblica, è quello di sfruttare meglio le ore di luce naturale del tardo pomeriggio e della sera, per ridurre la necessità di illuminazione artificiale e favorendo il risparmio energetico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

