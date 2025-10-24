Ora solare 2025 | giornate più corte e sonno in più Tutte le informazioni

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 tornerà l’ora solare. Lancette che quindi torneranno indietro di un’ora e un arrivederci all’anno prossimo all’ora legale che tornerà invece nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. L’ora solare, autunno 2025L’ora solare scatterà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

ECCO CHE TORNA L'ORA SOLARE ! Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, diciamo addio all'ora legale e abbracciamo l'ora solare. Avremo un'ora in più di luce mattutina, ma le giornate si accorgeranno. Potremmo goderci un'ora extra di son

Ora solare 2025, lancette indietro domenica notte. Gli effetti in bolletta e sulla salute: perché non dovremmo cambiare l’orario - Ma la Società italiana di medicina ambientale e Codacons chiedono l’ora legale permanente. Secondo corriere.it

Ora solare 2025: il cambio domenica 25 ottobre, le lancette tornano indietro di un’ora - Per riconquistare le lunghe giornate illuminate dovremo aspettare la primavera 2026. Da tg.la7.it

Cambio ora 2025: quando torna l’ora solare e come affrontarla senza stress - Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre torna l’ora solare 2025: lancette indietro di un’ora e consigli utili per affrontare senza stress il cambio d’orario ... Come scrive mentelocale.it