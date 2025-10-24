Ora solare 2025 con l’ora legale risparmiati 90 milioni in 7 mesi
A pochi giorni dal ritorno all’ora solare, previsto per domenica 26 ottobre, Terna ha diffuso i dati sui risparmi beneficiati dal sistema elettrico italiani grazie all’ ora legale. Secondo la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, nei sette mesi di ora legale si sono registrati minori consumi di energia per 310 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 120 mila famiglie: il dato si traduce in un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro. Ora legale: benefici anche per l’ambiente. I benefici dell’ora legale riguardano anche l’ambiente: il minor consumo elettrico ha infatti consentito di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 145 mila tonnellate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
