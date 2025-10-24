Ora legale l’europa ha deciso | Aboliamola
Dopo anni di rinvii, il tema del cambio dell’ora torna prepotentemente sul tavolo di Bruxelles. La Commissione europea ha deciso di riaprire il dossier per valutare l’abolizione definitiva dell’ ora legale, una pratica che, introdotta per risparmiare energia, oggi appare sempre più inutile e dannosa. Leggi anche: “Ma cosa.”. Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio Leggi anche: Governo, la furia di Tajani: “Voteremo contro”. Cosa succede adesso Bruxelles riapre il dibattito: “Nessun vantaggio, solo disagi”. L’annuncio è arrivato da Apostolos Tzitzikostas, commissario Ue per i trasporti e il turismo sostenibili, durante un intervento a Strasburgo: “La Commissione ha deciso di avviare un’analisi più approfondita per supportare una decisione futura”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
La Steaua Bucarest, avversaria del Bologna in Europa League, ha cambiato nome nel 2017. Il motivo? Una lunga battaglia legale Lo storico club rossoblù fu costretto a rinunciare all’uso del nome e del marchio “Steaua” a seguito della disputa con il C - facebook.com Vai su Facebook
Basile International Legal Firm: lo studio legale che rivoluziona il recupero crediti internazionale in Europa Nel panorama europeo del diritto commerciale, uno studio legale sta emergendo come punto di riferimento assoluto nel settore d - X Vai su X