Ora legale l’europa ha deciso | Aboliamola

Dopo anni di rinvii, il tema del cambio dell’ora torna prepotentemente sul tavolo di Bruxelles. La Commissione europea ha deciso di riaprire il dossier per valutare l’abolizione definitiva dell’ ora legale, una pratica che, introdotta per risparmiare energia, oggi appare sempre più inutile e dannosa. Leggi anche: “Ma cosa.”. Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio Leggi anche: Governo, la furia di Tajani: “Voteremo contro”. Cosa succede adesso Bruxelles riapre il dibattito: “Nessun vantaggio, solo disagi”. L’annuncio è arrivato da Apostolos Tzitzikostas, commissario Ue per i trasporti e il turismo sostenibili, durante un intervento a Strasburgo: “La Commissione ha deciso di avviare un’analisi più approfondita per supportare una decisione futura”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

