Sono ormai anni che si continua a dibattere sull’utilità del cambio dell’ora. Il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato solo l’ultimo politico a criticare l’ora legale e a proporre la sua abolizione. In un videomessaggio su X, Sanchez ha affermato: “In tutti i sondaggi in cui sono interpellati, gli spagnoli e gli europei in maniera maggioritaria sono contrari al cambio di orario. Per di più la scienza ci dice che comporta un minimo risparmio energetico e ha un impatto negativo sulla salute e sulla vita della gente”. Da sette anni l’Unione europea non riesce a mettersi d’accordo. La proposta della Commissione di abolire il cambio semestrale tra ora solare e legale, presentata nel 2018, è rimasta ferma al Consiglio senza progressi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ora legale, da 7 anni l’Unione europea non trova l’accordo. L’appello di Sanchez sui social