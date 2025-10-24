Pradè l’aveva sottolineato dopo il ko di San Siro, contro il Milan. E ieri, prima della serata di Conference, ha ribadito il concetto, il dg Ferrari. Che poi ha parlato anche e per voce di Rocco Commisso: Pioli è l’allenatore della Fiorentina. Pioli non si tocca. Pioli è la persona più giusta e adatta a portare fuori la squadra dal pantano di questo inizio stagione. Così, la vittoria, netta e preziosa, firmata sul campo del Rapid è da considerarsi il primo atto nella direzione del rilancio. Della ripartenza. Un qualcosa che, anche e soprattutto in virtù della fiducia incondizionata in Pioli e nel suo gruppo, deve rappresentare un punto di partenza su cui costruire i prossimi risultati della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ora la responsibilità è doppia. Fiducia, conferma e futuro. L’altra vittoria dell’allenatore