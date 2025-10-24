Ora è ufficiale | Debora Massari figlia di Iginio Massari è la nuova assessora al Turismo della Regione Lombardia

Ilgiorno.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 ottobre 2025 –  Ora c’è la nomina, nero su bianco: Debora Massari (figlia del noto pasticciere bresciano Iginio Massari ) è la nuova assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia. Il governatore Attilio Fontana ha firmato oggi il decreto con la nomina. Massari prenderà parte alla giunta convocata per lunedì a Palazzo Lombardia. "Nel dare il benvenuto a Debora Massari - ha detto il governatore - le auguro buon lavoro per un'esperienza tanto impegnativa, quanto avvincente". Le dimissioni di Mazzali . Due giorni fa Barbara Mazzali aveva rassegnato le proprie dimissioni immediate e irrevocabili dall'incarico di assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, ruolo che ha ricoperto per oltre due anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ora 232 ufficiale debora massari figlia di iginio massari 232 la nuova assessora al turismo della regione lombardia

© Ilgiorno.it - Ora è ufficiale: Debora Massari (figlia di Iginio Massari) è la nuova assessora al Turismo della Regione Lombardia

Altri contenuti sullo stesso argomento

232 ufficiale debora massariOra &#232; ufficiale: Debora Massari (figlia di Iginio Massari) è la nuova assessora al Turismo della Regione Lombardia - Il governatore Attilio Fontana ha firmato oggi il decreto con la nomina: “Nel darle il benvenuto le auguro buon lavoro per un'esperienza tanto impegnativa, quanto avvincente" ... ilgiorno.it scrive

232 ufficiale debora massariLombardia, ufficiale il cambio in giunta: Debora Massari prende il posto della Mazzali - Nomina annunciata al presidente lombardo Fontana: Debora Massari, figlia del celebre Iginio, &#232; nominata Assessore Regionale al Turismo, Moda e grandi eventi. Lo riporta italiaatavola.net

232 ufficiale debora massariÈ ufficiale: Debora Massari diventa assessora al turismo della Regione Lombardia - Il rimpasto di Fratelli d'Italia &#232; servito: il nome Massari entra ufficialmente in politica. Si legge su dissapore.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Ufficiale Debora Massari