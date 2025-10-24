Ora è ufficiale | Debora Massari figlia di Iginio Massari è la nuova assessora al Turismo della Regione Lombardia

Milano, 24 ottobre 2025 – Ora c’è la nomina, nero su bianco: Debora Massari (figlia del noto pasticciere bresciano Iginio Massari ) è la nuova assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia. Il governatore Attilio Fontana ha firmato oggi il decreto con la nomina. Massari prenderà parte alla giunta convocata per lunedì a Palazzo Lombardia. "Nel dare il benvenuto a Debora Massari - ha detto il governatore - le auguro buon lavoro per un'esperienza tanto impegnativa, quanto avvincente". Le dimissioni di Mazzali . Due giorni fa Barbara Mazzali aveva rassegnato le proprie dimissioni immediate e irrevocabili dall'incarico di assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, ruolo che ha ricoperto per oltre due anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

