U n giorno come tanti, un controllo di routine, la speranza di partire per le vacanze. Poi, nel giro di tre giorni, la vita che cambia.«A inizio luglio ero andata solo a ritirare gli esami dopo un piccolo intervento», racconta Enrica Bonaccorti a Gente, «ma tre giorni dopo ero già alla prima seduta di chemioterapia». La diagnosi – un tumore al pancreas – è arrivata come un colpo improvviso. « Le gambe, i pensieri, i desideri. tutto si è fermato », confida la conduttrice. Per settimane si è rifugiata nel silenzio, chiusa nella sua stanza, incapace di rispondere a telefonate e messaggi. «Era come non ci fossi già più», ammette. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Ora devo iniziare la radioterapia. Ho speranza nella scienza, che ha fatto passi avanti incredibili, e nella ricerca, che dobbiamo sostenere sempre di più»