Opportunità per progetti con finalità ambientale | dal Gal finanziamenti per 350mila euro
Il Gal mette a disposizione 350mila euro di finanziamenti per interventi con finalità ambientale.A partire da venerdì 24 ottobre è disponibile, sul sito del Gal parchi e valli del Lecchese, il bando SRD04-Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale. Il bando sostiene interventi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
