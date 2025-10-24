Operazione dei Carabinieri | 32enne arrestato con oltre un chilo di hashish cocaina e quasi 27mila euro in contanti

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso di una mirata attività di controllo del territorio volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, materiale riconducibile all’attività di spaccio e di una consistente somma di denaro contante. L’operazione è scattata, al termine di un’intesa attività investigativa, nel corso di una perquisizione domiciliare nel centro cittadino, durante la quale i militari hanno rinvenuto 13 panetti di hashish, avvolti in cellophane termosaldato, per un peso complessivo di 1,174 chilogrammi, e 2,3 grammi di cocaina racchiusi in un piccolo contenitore di vetro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

