Operazione Antimafia in Irpinia | quattro in carcere e due ai domiciliari la decisione del GIP di Avellino

Avellino, 24 ottobre 2025 – Si è conclusa la fase degli interrogatori di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Avellino, dottor Mario Tringali, in merito alla maxi-operazione antimafia condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Salerno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

