Operazione antidroga a Fermo le immagini del blitz della Polizia

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Squadra mobile della Questura di Fermo è entrata in azione all’alba di oggi a Lapedona (Fermo) per smantellare un traffico di droga che aveva come baricentro un casolare in campagna. Un’operazione vasta e che sta vedendo un ampio dispiegamento di mezzi, tra cui l’elicottero della Polizia. A quanto si apprende sarebbe stato individuato un clan e le indagini collegherebbero l’attività di spazio anche ad una violenta aggressione avvenuta a Lido Tre Archi due settimane a fa. Proseguono le indagini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

operazione antidroga a fermo le immagini del blitz della polizia

© Lapresse.it - Operazione antidroga a Fermo, le immagini del blitz della Polizia

Scopri altri approfondimenti

operazione antidroga fermo immaginiOperazione antidroga a Fermo, le immagini del blitz della Polizia - (LaPresse) La Squadra mobile della Questura di Fermo è entrata in azione all’alba di oggi a Lapedona (Fermo) per smantellare un traffico di droga ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

operazione antidroga fermo immaginiOperazione antidroga nel Fermano, colpito clan legato a spaccio - Fermate diverse persone, tra cui volti noti nello spaccio di sostanze stupefacenti. Segnala msn.com

operazione antidroga fermo immaginiRetata antidroga in un casale fermano, task force dal cielo - All'alba gli agenti di Squadra mobile, delle volanti e dell'Anticrimine hanno effettuato un blitz in u ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Operazione Antidroga Fermo Immagini