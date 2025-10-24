Lentate sul Seveso (Monza Brianza), 24 ottobre 2025 - Due condanne e tre assoluzioni per un infortunio mortale sul lavoro, accaduto il 26 febbraio del 2019 a Lentate sul Seveso, in via Don Gnocchi 230, in un’area di proprietà del Demanio dell’ex parco militare di Camnago e costato la vita a Ciro Paudice, 61enne residente a Casalnuovo di Napoli. Il Tribunale di Monza ha inflitto per concorso in omicidio colpos o rispettivamente 3 anni e 3 mesi di reclusione e 1 anno e 4 mesi di reclusione (per quest'ultimo sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna sul certificato penale) per i due titolari dell'azienda del Napoletano di cui l'operaio era dipendente, mentre per il capocantiere, per cui la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 2 anni, è scattata l'assoluzione perché nel frattempo l'imputato è deceduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Operaio caduto dal tetto: 2 condanne per una morte sul lavoro a Lentate sul Seveso