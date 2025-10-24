Openda Juve come verrà impiegato il belga nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio? Gli aggiornamenti verso il posticipo di Serie A

Openda Juve, il belga paga la chance sprecata a Madrid: Tudor pronto a rilanciare David, per l’ex Lipsia si profila un altro ingresso a gara in corso. Un errore che pesa come un macigno, una “chance della vita” gettata alle ortiche che rischia di costargli caro. La notte del Santiago Bernabeu doveva essere l’occasione per  Loïs Openda  per dare una svolta alla sua fin qui deludente avventura alla  Juventus, ma la clamorosa palla gol sprecata a tu per tu con Courtois ha avuto l’effetto opposto. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport,  il belga dovrebbe partire ancora dalla panchina  nella delicatissima trasferta di domenica sera contro la  Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

