Openda Juve come verrà impiegato il belga nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio? Gli aggiornamenti verso il posticipo di Serie A

Openda Juve, il belga paga la chance sprecata a Madrid: Tudor pronto a rilanciare David, per l’ex Lipsia si profila un altro ingresso a gara in corso. Un errore che pesa come un macigno, una “chance della vita” gettata alle ortiche che rischia di costargli caro. La notte del Santiago Bernabeu doveva essere l’occasione per Loïs Openda per dare una svolta alla sua fin qui deludente avventura alla Juventus, ma la clamorosa palla gol sprecata a tu per tu con Courtois ha avuto l’effetto opposto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga dovrebbe partire ancora dalla panchina nella delicatissima trasferta di domenica sera contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juve, come verrà impiegato il belga nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio? Gli aggiornamenti verso il posticipo di Serie A

Altre letture consigliate

Yildiz spento, Vlahovic spuntato, Openda non c’è: Juve, l’attacco non segna più ? Un attacco spuntato non può colorare la notte di Madrid. Ed è quello che è accaduto nell’incrocio più delicato: la Juve ha dato un segnale, si è mossa come deve fare una sq - facebook.com Vai su Facebook

Openda 44 milioni, Zhegrova 15 e l'ingaggio di David... Juve, ma che mercato hai fatto? - X Vai su X

Juventus, il paradosso Openda: è stato il più costoso, ma anche il più deludente - Di tutti gli acquisti offensivi messi a segno dalla Juventus durante l’ultima sessione di mercato estiva, quello che finora sta rendendo meno è, paradossalmente, anche il più costoso: Lois Openda. Da it.blastingnews.com

Juventus, la classifica dei giocatori più impiegati da Tudor: Yildiz terzo, David più di Vlahovic e Openda - Seconda sosta per le Nazionali che servirà alla Juventus magari per provare a ritrovare un po' di fiducia, persa con la striscia di cinque pareggi consecutivi. Secondo calciomercato.com

Vlahovic si è fermato, Openda a secco e David è scomparso. Ma in Europa il canadese punta a rilanciarsi - è diventato un fattore girevole, ma gli effetti, tra campionato e Champions, sono poco speciali. Scrive gazzetta.it