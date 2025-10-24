Onu Vigne Anvcg | 80mo anniversario serva a rinnovare impegno comune
"Noi vittime civili di guerra, con le nostre cecità, invalidità e mutilazioni, portiamo nel nostro dna la consapevolezza delle sofferenze che i conflitti armati provocano ai civili coinvolti", afferma in una nota Michele Vigne, presidente nazionale dell'Anvcg e vittima civile di guerra. "L'80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite è per noi un
