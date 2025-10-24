Onu | Fontana ' riscoprire i valori fondativi riforma fondamentale'

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "L'80° anniversario dalla istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita a una riflessione sui valori e sugli obiettivi che ne animarono la fondazione: pace, diritto internazionale e cooperazione tra i popoli". Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana. "In un mondo attraversato da guerre e tensioni, quegli ideali restano più che mai attuali. In questo contesto la riforma dell'ONU è fondamentale per adattare l'Organizzazione alle particolari necessità dell'oggi, così come è fondamentale rafforzare il ruolo dei Parlamenti, affinché possano contribuire in modo diretto alla costruzione di un ordine internazionale più giusto e rappresentativo", aggiunge Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

