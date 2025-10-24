Ieri, 24 ottobre 2025: l’Italia veste di blu i palazzi del potere. La bandiera delle Nazioni Unite sventola sul Quirinale, Montecitorio si illumina, i comunicati istituzionali parlano di pace, cooperazione, difesa dell’umanità. Il presidente Sergio Mattarella definisce l’Onu «asse portante della politica estera italiana» e respinge l’idea che sia un «superfluo orpello diplomatico». È la rappresentazione solenne di un Paese che si proclama custode del multilateralismo. Ma dietro la facciata cerimoniale vive un’altra storia, fatta di attacchi sistematici, delegittimazioni, sospetti alimentati e un linguaggio politico che ha scavato nell’autorità dell’Onu fino a indebolirne la credibilità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Onu festeggiata ma pure delegittimata: il doppio registro dell’Italia sulle Nazioni Unite