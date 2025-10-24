Onu 80° anniversario Carta delle Nazioni Unite
Il 24 ottobre 1945 nasceva l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 80 anni di storia raccontati nel servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altre letture consigliate
Risparmio Casa. . Via F. Parri, 3 - Licata In occasione del nostro anniversario, regaleremo un sacco di prodotti ai primi 200 clienti di giovedì 23 ottobre alle ore 9:00 N.B. Per ricevere la busta piena di omaggi sarà necessario passare in cassa la tua carta fe - facebook.com Vai su Facebook
Multilateralismo: 268 ex funzionari Onu lanciano un appello per la difesa e il rilancio delle Nazioni Unite - In vista dell’80° anniversario della Carta delle Nazioni Unite, che sarà celebrato il prossimo 26 giugno, 268 ex alti funzionari delle Nazioni Unite, tra cui ex segretari generali, direttori di ... Scrive agensir.it
80º anniversario ONU: le parole del SG Guterres - In occasione dell’80º anniversario delle Nazioni Unite, il Segretario Generale ONU Antonio Guterres ha ribadito quanto oggi l’ONU svolga un ruolo fondamentale nel mondo “Grazie per esservi riuniti per ... Secondo unric.org
Meloni: Nell'80esimo anniversario Onu serve coraggio di cambiare questa nostra organizzazione - "Colleghi, delegati, signore e signori, quest’anno non celebriamo solo gli ottant’anni della nascita di questo consesso, ma anche i 70 anni dell’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite. Lo riporta ilgiornale.it