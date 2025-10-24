ONE OR EIGHT quando il J-pop decide di giocare sul serio
Si chiamano ONE OR EIGHT e nel nome c’è già tutto: la tensione, il rischio, la promessa. In giapponese, “ichi ka bachi ka” significa “tutto o niente” — l’espressione che si usa quando si decide di buttarsi, anche se il salto fa paura. È l’idea di base di questo gruppo di otto ragazzi che non ha scelto la via prudente, ma quella del rischio: portare il J-pop fuori dai confini e farsi spazio in un mondo dominato dal K-pop e dalle logiche globali della musica americana. Loro sono MIZUKI, NEO, REIA, RYOTA, SOUMA, TAKERU, TSUBASA e YUGA. Otto personalità che condividono una filosofia: Bet on yourself, scommetti su te stesso. 🔗 Leggi su Panorama.it
