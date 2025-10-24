Certe notti non finiscono: si spengono lentamente, come una candela che non vuole arrendersi alla cera. Il 27 marzo 2001, a Panama City, Florida, la WCW respirò per l’ultima volta. E a farle da custodi, come in una cerimonia silenziosa e inevitabile, c’erano ancora loro: Sting e Ric Flair. Era giusto così. Non poteva essere altrimenti. L’uomo che aveva rappresentato la WCW, e quello che le aveva dato un’anima. Due simboli che, dopo oltre un decennio di rivalità, stavano per suonare insieme l’ultima nota. Il cielo sopra Panama City. È una notte calda, quella di Panama City. L’arena non è un’arena vera: è un palco all’aperto, un palcoscenico improvvisato per l’ultimo atto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - One Match Only – Sting vs Flair – (Last WCW Nitro 2001)