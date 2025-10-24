Omoda e Jaecoo accettano la sfida | un motore a combustione interna con un rendimento superiore alla media

Oggi la media è fra il 38 e il 45%: il gruppo Chery, che possiede i due marchi, punta a un rendimento del 48%. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Omoda e Jaecoo accettano la sfida: un motore a combustione interna con un rendimento superiore alla media

