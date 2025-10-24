Omoda 4 diventa Ultra

(Adnkronos) – Dopo il reveal della nuova Omoda 4, è stata svelata anche la versione Ultra. Omoda 4 Ultra ha fatto il suo debutto ufficiale all'evento "OMODA DREAM DAY" in occasione dell'International User Summit OMODA & JAECOO 2025. L’OMODA DREAM DAY ha trasformato il concetto di lancio prodotto in un’esperienza immersiva, concepita come una vera e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com