Omicidio Piersanti Mattarella le intercettazioni di Piritore | Sto male da quando mi hanno convocato

(Adnkronos) – "E’ da quando ci hanno convocato a Palermo che sto male". E' il settembre del 2024 e Filippo Piritore, ex Prefetto arrestato oggi con l'accusa di avere depistato le indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, non sa di essere registrato mentre sono in auto. Parla con la moglie della convocazione della Procura di Palermo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Piersanti Mattarella, le intercettazioni di Piritore: "Sto male da quando mi hanno convocato" - La donna lo tranquillizza dicendogli che "dopo 40 anni non possono fare niente" e Piritore risponde "speriamo". Secondo adnkronos.com

Filippo Piritore, le intercettazioni: «Sto male da quando mi hanno convocato». È indagato per depistaggio nell'omicidio Mattarella - Così Filippo Piritore, ex prefetto ed ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo, si rivolge in auto ... Come scrive ilmessaggero.it

Omicidio Piersanti Mattarella, c’è la svolta. Arrestato ex prefetto Piritore: “Fece sparire guanto del killer” - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l’ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore ... fanpage.it scrive