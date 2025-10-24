Omicidio Piersanti Mattarella ex prefetto arrestato per depistaggio Il giallo del guanto sparito

Ai domiciliari Filippo Piritore. Secondo i pm aveva mentito sul guanto rinvenuto nella Fiat 127 usata dai killer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

omicidio piersanti mattarella exOmicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. Il giallo del guanto sparito - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Piersanti Mattarella. Riporta gazzetta.it

omicidio piersanti mattarella exOmicidio Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova Filippo Piritore - Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto sparire il guanto del killer dell’ex presidente della Regione ... ilsecoloxix.it scrive

omicidio piersanti mattarella exOmicidio Piersanti Mattarella, c’è la svolta. Arrestato ex prefetto Piritore: “Fece sparire guanto del killer” - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l’ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore ... Come scrive fanpage.it

