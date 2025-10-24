Omicidio Piersanti Mattarella ex prefetto arrestato per depistaggio Il giallo del guanto sparito
Ai domiciliari Filippo Piritore. Secondo i pm aveva mentito sul guanto rinvenuto nella Fiat 127 usata dai killer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
