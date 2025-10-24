Omicidio Piersanti Mattarella dopo 45 anni arrestato ex prefetto per depistaggio
Arresti domiciliari per Filippo Piritore. Pm: "Le indagini sul delitto furono inquinate da pezzi delle istituzioni. Un guanto di uno dei killer, che non venne mai repertato né sequestrato, sparì nel nulla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
