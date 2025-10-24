Omicidio Piersanti Mattarella arresti domiciliari per l’ex prefetto Piritore | Depistò le indagini

(Adnkronos) – Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980. La Dia di Palermo ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, 75 anni, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto.   L'accusa è di avere depistato le indagini . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

