Omicidio Piersanti Mattarella arrestato l’ex prefetto Piritore

Quarantacinque anni dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980, la procura di Palermo ha annunciato una svolta. Questa mattina la Dia ha notificato gli arresti domiciliari a Filippo Piritore, 75 anni, ex funzionario della squadra mobile di Palermo e poi prefetto, indagato per depistaggio. Secondo i magistrati, Piritore avrebbe reso «dichiarazioni del tutto prive di riscontro», contribuendo a sviare le indagini sull’omicidio, in particolare riguardo al guanto ritrovato il giorno del delitto nella Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

