Omicidio Piersanti Mattarella arrestato l’ex prefetto Piritore
Quarantacinque anni dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980, la procura di Palermo ha annunciato una svolta. Questa mattina la Dia ha notificato gli arresti domiciliari a Filippo Piritore, 75 anni, ex funzionario della squadra mobile di Palermo e poi prefetto, indagato per depistaggio. Secondo i magistrati, Piritore avrebbe reso «dichiarazioni del tutto prive di riscontro», contribuendo a sviare le indagini sull’omicidio, in particolare riguardo al guanto ritrovato il giorno del delitto nella Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quarantacinque anni dopo è a una svolta l’indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980, fratello dell’attuale capo dello Stato, Sergio. La procura di Palermo ha svelato il mistero della sparizione del - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. I pm: “Indagini inquinate da pezzi di istituzioni” - Agli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto Piritore - Filippo Piritore, ex funzionario della squadra mobile di Palermo e poi prefetto, è agli arresti domiciliari con l'accusa di depistaggio. Scrive lettera43.it
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura dei domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Secondo tg24.sky.it