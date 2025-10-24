Palermo, 24 ottobre 2025 – Colpo di scena nell'inchiesta sull' omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980. La Dia di Palermo ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile del capoluogo siciliano ed ex prefetto. L'accusa è depistaggio nelle indagini. Piritore era stato sentito come testimone dalla Dda nel settembre del 2024 sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata per la fuga dai killer, mai repertato né sequestrato. Secondo i magistrati inquirenti, però, "ha reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali (anche) al rinvenimento del guanto (mai ritrovato)". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto Piritore per depistaggio. E spunta il nome di Contrada