Omicidio Piersanti Mattarella arrestato l’ex prefetto | avrebbe fatto sparire il guanto del killer

La Procura di Palermo ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto, con l’accusa di depistaggio delle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Siciliana, assassinato il 6 gennaio 1980. L’indagine si concentra sulla scomparsa di un elemento cruciale: un guanto trovato a bordo della Fiat 127 usata dai killer e mai repertato né sequestrato. Secondo i magistrati guidati da Maurizio de Lucia, Piritore avrebbe fornito dichiarazioni false e prive di riscontro nel tentativo di ostacolare il ritrovamento del guanto, un tassello ritenuto di fondamentale importanza per risalire agli autori del delitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto: avrebbe fatto sparire il guanto del killer

