Omicidio Mattarella nuovo colpo di scena Arresti domiciliari per l' ex prefetto Piritore depistò le indagini

Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980. La Dia di Palermo ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, 75 anni, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. L'accusa è di avere depistato le indagini sull'omicidio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Omicidio Mattarella, nuovo colpo di scena. Arresti domiciliari per l'ex prefetto Piritore, "depistò le indagini"

