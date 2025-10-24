Omicidio Mattarella | l’ex prefetto Piritore arrestato per depistaggio

Lastampa.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione investigativa antimafia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. 🔗 Leggi su Lastampa.it

L'omicidio di Piersanti Mattarella, arrestato per depistaggio l'ex prefetto Filippo Piritore - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto.

Omicidio Mattarella, domiciliari per l'ex prefetto Filippo Piritore - Un guanto in pelle usato da uno dei due sicari di Piersanti Mattarella

